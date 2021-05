Plus d'un tiers des entreprises belges prévoit de recruter en 2021 (Partena)

En 2021, plus d'un tiers des entreprises belges (34%) prévoit d'engager, selon une étude publiée mardi par le spécialiste RH Partena Professional. Plus de 300 PME et grandes entreprises ont été interrogées dans le cadre de cette enquête effectuée en avril.