Le tribunal de l'entreprise désignera le repreneur de Neckermann pour le 22 mai

Le tribunal de l'entreprise du Brabant wallon a entendu mardi les représentants des deux candidats à la reprise de Neckermann, un représentant du personnel ainsi que les mandataires de justice qui avaient été chargés de trouver un repreneur. Les deux offres déposées sont celles de Futura Capital Fund (Luxembourg) et CCR Partners BV (Anvers). La première a indiqué reprendre l'ensemble du personnel, la seconde 110 personnes sur 126, et toutes deux garantissent la reprise des vouchers et des "bons corona" octroyés aux clients. Le personnel soutient le projet de CCR Partners, qui a fait appel à des spécialistes du secteur du tourisme. Les offres étant valables jusqu'au 22 mai, le tribunal de l'entreprise a annoncé qu'il tranchera entre les deux repreneurs pour cette date.