L'entreprise anversoise Blue Corner rachetée par l'Américaine Blink Charging

"Cette acquisition donnera à Blue Corner l'accès à des innovations de produits avancées et aux moyens de devenir un acteur dominant dans l'industrie mondiale des infrastructures pour les véhicules électriques. À court terme, l'entreprise prévoit de renforcer considérablement sa présence en Europe. Actuellement, le réseau de Blue Corner compte plus de 7.000 points de recharge en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en France, et plus de 10.000 'clients de recharge' qui utilisent ses services quotidiennement", explique Blue Corner.

Blink Charging voit également une grande opportunité dans l'expansion européenne. "Nous y voyons une excellente occasion de réaliser notre mission: créer un réseau d'infrastructures propres, accessible à tous et faisant progresser le secteur des véhicules électriques", conclut Michael D.Farkas, fondateur et CEO de Blink Charging Co.

Aucun détail financier n'a été communiqué.