Coronavirus - Pour l'UCM, les indépendants "voient le bout du tunnel"

Les indépendants et chefs de PME voient, cette fois, le bout du tunnel, a réagi l'Union des classes moyennes mardi, après l'annonce par le Comité de concertation de nouveaux assouplissements à partir du 9 juin.

"Le timing est extrêmement prudent, trop peut-être sur certains points comme la liberté de shopping, qui aurait sans doute pu être rendue avant les soldes de juillet. Le 9 juin semble encore bien loin pour les professionnels de l'horeca, des salles de fitness, des agences de paris, etc. Mais au moins une date précise existe, qui permet de se préparer à une reprise définitive", estime dans un communiqué l'UCM pour qui "tout retour en arrière sur les engagements pris aujourd'hui serait inimaginable."

L'organisation de classes moyennes insiste au passage pour que la question des aides fédérales et régionales "soit éclaircie au plus tôt". "Le chômage corona et le droit passerelle en particulier doivent être prolongés au moins jusqu'à la fin de l'année, tout comme les possibilités de report de paiement', estime l'UCM.