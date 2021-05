L'IBPT propose un outil d'aide au choix de l'opérateur approprié pour l'envoi de colis

L'IBPT, le régulateur du secteur postal et des télécommunications, propose un outil permettant aux consommateurs de rechercher et de comparer les solutions existantes sur le marché pour l'envoi de colis de 2 kg en Belgique ou vers une destination au sein de l'UE.

Les tarifs publiés se focalisent sur les colis de 2 kg car c'est un choix courant dans l'environnement de l'e-commerce ou des articles de seconde main, souligne-t-on. En plus du tarif de livraison à domicile, un tarif, généralement plus avantageux, pour la livraison dans un "Point Colis" ou un "Point Poste" est affiché, pour autant qu'il soit disponible. Outres les tarifs, l'outil permet également de comparer les pays proposés pour la livraison, la rapidité de celle-ci, les dimensions maximales...

L'IBPT espère que cette initiative améliorera la connaissance de l'utilisateur quant aux services postaux, diminuera les obstacles à l'utilisation de ces services et stimulera la concurrence sur le marché.

Le régulateur assure qu'il continuera, conjointement avec les opérateurs, "à examiner quels développements et corrections sont possibles afin de rendre cet outil encore plus utile, complet et accessible à l'avenir".