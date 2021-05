Jeux vidéo: année "record" et retour aux bénéfices pour Ubisoft

Au cours de cet exercice, marqué par l'accélération du marché du jeu vidéo dans le contexte de la crise sanitaire et des confinements, le groupe a enregistré un résultat net de 103,1 millions d'euros, contre une perte nette de 126 millions d'euros un an auparavant.

L'entreprise a également comptabilisé 141 millions de joueurs uniques actifs sur PC et consoles, un nombre en hausse de 20%

"Ubisoft a réalisé une année record", a indiqué Frédérick Duguet, directeur financier du groupe, cité dans un communiqué.

"Cela reflète les progrès réalisés dans la diversification et la récurrence de nos revenus. Nous pouvons en effet compter sur la profondeur de notre portefeuille de marques détenues" comme Rainbow Six, Assassin's Creed, The Division, Far Cry, Just Dance, Ghost Recon ou encore Watch Dogs, a-t-il ajouté.