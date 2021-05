Balta reste freiné par la pandémie mais profite de réductions de coûts

Le premier trimestre 2021 a connu des caractéristiques comparables à celles qui avaient prévalu au quatrième trimestre 2020, résume le CEO Cyrille Ragoucy dans un communiqué. "Tous nos marchés importants et nos divisions continuent de faire face à des limitations dues au Covid-19."

Malgré des volumes en baisse, Balta est parvenu à faire bondir son ebitda ajusté de près de 24% par rapport au premier trimestre 2020, à 21,2 millions d'euros, profitant toujours de son programme d'économies "NEXT".

L'entreprise a également mis en place des hausses de prix en réponse à une augmentation des coûts "significative" des matières premières et du transport. Balta assure rester vigilant face à ces augmentations de coûts et, dans certains cas, face à des pénuries de matériaux et de conteneurs, et mettra en œuvre des hausses de prix supplémentaires si nécessaire.