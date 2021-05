Bekaert annonce un trimestre record

Bekaert, spécialisé dans la transformation de fil d'acier, annonce un résultat trimestriel record mercredi avec un chiffre d'affaires consolidé au premier trimestre de 1,13 milliard d'euros, en hausse de 19% par rapport à la même période en 2020. Le groupe de Flandre occidentale profite pleinement du "rebond de la demande au niveau mondial et d'une forte dynamique sur les marchés d'Amérique latine et d'Inde"

Par secteur, la société a observé une demande très forte sur les marchés des pneus tout au long du premier trimestre. Cela "a conduit à des ventes record pour l'unité d'activités Rubber Reinforcement au mois de mars".

Bekaert a augmenté son niveau de liquidités de 60 millions d'euros par rapport à fin 2020, pour dépasser le milliard d'euros. Le désendettement s'est poursuivi avec une baisse de l'endettement net de 35 millions d'euros par rapport à fin 2020, à 569 millions d'euros.

Le groupe dévoilera fin de ce mois ses perspectives pour l'ensemble de l'année. "Les solides performances que nous réalisons et notre détermination à stimuler la création de valeur en améliorant encore notre portefeuille d'activités et en saisissant la croissance de la valeur sur des marchés robustes, nous ont rendus plus confiants quant au potentiel futur de Bekaert", commente-t-il mercredi.