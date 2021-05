Le patron d'Amazon a déjà vendu pour 6,7 milliards de dollars d'actions Amazon

Le patron et fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, a vendu en mai pour 6,7 milliards d'actions de sa société de vente en ligne, selon des documents du gendarme boursier américain, la SEC.

Dans une transaction récente, Jeff Bezos a vendu pour 1,7 milliard de dollars en actions. Depuis le 2 mai, il a vendu en trois tranches quelque 2 millions d'actions représentant un montant proche des 7 milliards de dollars.

Il a vendu ces actions peu après la publication de chiffres du premier trimestre encourageants. La société continue à profiter de l'essor que connaît le commerce en ligne en cette période de crise sanitaire.

L'homme d'affaires de 57 ans a déjà effectué ce type de vente de paquets d'actions par le passé. Il reste le plus important actionnaire individuel d'Amazon avec une part avoisinant les 10%. Selon les classements établis par Forbes et Bloomberg Billionaires Index, Jeff Bezos est l'homme le plus riche au monde avec un patrimoine estimé à 188 milliards de dollars.

Le responsable injecte régulièrement des moyens importants dans son entreprise spatiale Blue Origin, ainsi que dans la Bezos Earth Fund foundation. Il investit également fortement dans l'immobilier ces derniers temps, selon les médias américains.