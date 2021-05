Bourse de Bruxelles - Les marchés européens soufflent un peu

En prudente hausse à l'ouverture mercredi, le BEL 20 et ses voisins européens étaient quasi stationnaires vers 11h00. Notre indice regagnait une fraction à 4.000 points avec 10 de ses éléments dans le vert, Elia (89,10) et Ageas (51,76) en tête avec des gains de 1,6 et 1,4 pc, cette dernière après des résultats supérieurs aux attentes.

AB InBev (60,89) repassait par son point de départ tandis que KBC (65,94) cédait 0,6 pc. Colruyt (50,22) remontait de 1,3 pc, influencée par Ahold Delhaize (23,78) qui bondissait de 4,1 pc sur de bons résultats. UCB (76,86) et arGEN-X (212,50) étaient positives de 1,3 et 0,2 pc alors que Solvay (113,65) reperdait 0,5 pc. Proximus (17,02) et Telenet (33,52) cédaient 0,1 et 0,9 pc tandis qu'Orange Belgium (21,55) était par ailleurs stationnaire et bpost (10,38) en hausse de 1,8 pc. Melexis (82,85) et Umicore (49,86) étaient négatives de 1,1 pc, Aperam (45,97) et Aedifica (101,10) reperdant 1,6 et 2,3 pc.