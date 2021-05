Pour rester compétitifs, les assureurs doivent combiner canaux physique et virtuel (étude)

Les assureurs doivent repenser leur mode de distribution, pour aboutir à un mélange de canaux physique et numérique, ce qui leur permettra de rester compétitifs, affirme mercredi le spécialiste des services informatiques Capgemini qui publie son 14e rapport mondial sur le monde de l'assurance. Ce World Insurance Report, réalisé également avec le réseau Efma, porte sur 25 marchés dont la Belgique, où 11 assureurs et plus de 350 clients ont été sondés entre janvier et février 2021.