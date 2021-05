Les vols pour le week-end de l'Ascension se remplissent

Nombreuses sont les personnes qui prendront l'avion durant le week-end de l'Ascension. Les compagnies aériennes TUI et Brussels Airlines ont déjà plusieurs avions complets. Les deux compagnies ont également augmenté leur capacité pour les destinations les plus populaires comme l'Espagne ou la Grèce. "Nous avons de belles perspectives pour cet été", a déclaré Pierre Fievet, attaché de presse de l'Association Belge des Tours Opérateurs (ABTO) à Belga.

"On remarque ces derniers temps de plus en plus de zones rouges en Espagne et au Portugal passer en zones oranges", explique Pierre Fievet. "Ce sont vraiment de belles perspectives pour un secteur qui a été fermé pendant près de 14 mois."

Brussels Airlines a ainsi pu augmenter le nombre de ses destinations tout en créant pour le week-end de l'Ascension des capacités supplémentaires vers les îles grecques de Kos et Rhodes et les destinations espagnoles d'Ibiza et d'Alicante. Une porte-parole de la compagnie souligne cependant que l'offre totale est encore très limitée en comparaison à la période d'Ascension d'il y a deux ans.