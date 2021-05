Comprendre les fonds d'investissement en 4 questions

Sicav, OPC, FCP, fonds, etc. Un jargon qui freine nombre de personnes à investir. C’est votre cas ? Rassurez-vous : ce n’est pas si sorcier ! Derrière ce vocabulaire technique se dissimule de simples opportunités pour faire fructifier votre argent à long terme. Décryptage…

1. Un fonds d’investissement, c’est quoi au juste ?

Commençons par la définition formelle : un fonds d’investissement (par exemple un fonds commun de placement ou encore une sicav) est souvent un « Organisme de Placement Collectif en valeurs mobilières » (OPCVM). C’est-à-dire, un véhicule financier qui permet d’investir dans un portefeuille composé de différentes valeurs mobilières, telles que des actions et/ou des obligations. Plus simplement, un fond est un produit, géré par des professionnels, qui comprend différentes valeurs et, potentiellement différents types d’instruments financiers (actions et obligations).