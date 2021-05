Comment souhaitez-vous investir : seul ou accompagné ?

Vos économies ne peuvent plus dormir sur un compte épargne ! C’est décidé, vous placez une partie de vos réserves. Mais se pose alors une question : gérer son portefeuille soi-même ou en confier la gestion à des professionnels ? On vous donne les clés pour y répondre…

Vous choisissez de passer à l’action en solo ? Rien de plus légitime ! Mais voilà, sans expérience (et pour autant que vous ayez du temps), vous faites rapidement face à une tonne de questions. Quand investir et comment choisir des placements performants ? MeDirect, par exemple, propose une sélection de 500 fonds d’investissement, issus d’une soixantaine de maisons. Ce n’est pas tout : il faudra aussi définir une stratégie et un horizon de placement, en fonction de votre profil. Plutôt prudent ou dynamique ? Avez-vous également cerné le niveau de risque de votre portefeuille ? L’expertise de votre banque est souvent une condition sine qua non pour faire fructifier vos économies…

Deux formules pour vous simplifier la vie

Pourquoi ne pas vous appuyer alors sur des solutions qui mettent le pied à l’étrier ? Chez MeDirect, nous vous proposons, soit de nous confier la gestion de votre patrimoine, soit de choisir l’un de nos plans d’investissement prêts à l’emploi. De quoi s’agit-il exactement ?