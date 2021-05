Trois nouvelles destinations au départ de Liège pour les avions cargo d'Air Belgium

Les avions cargo d'Air Belgium, qui opèrent pour le groupe français CMA CGM, relieront bientôt Liège Airport à trois nouvelles destinations, annonce mercredi le leader mondial du transport maritime et de la logistique. Dubaï (Emirats arabes unis), Beyrouth (Liban) et Istanbul (Turquie) vont en effet s'ajouter aux trois villes américaines déjà desservies que sont Chicago, Atlanta et New York.