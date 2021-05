Rerum Novarum - La CSC menace d'aller en justice contre la norme salariale

Le syndicat chrétien CSC étudie les moyens juridiques pour contester la loi sur la norme salariale et l'arrêté royal qui détermine la majoration maximale de 0,4%, a déclaré mercredi le président de la CSC Marc Leemans dans son discours à l'occasion du Rerum Novarum, la fête du mouvement ouvrier chrétien.

Marc Leemans se plaint depuis longtemps du "logiciel trompeur" de la loi sur la norme salariale. Cette législation prévoit un régime dans lequel les coûts salariaux ne doivent pas dérailler par rapport aux salaires à l'étranger, via une majoration salariale maximale générale dans les entreprises privées.

Selon le président de la CSC, le précédent gouvernement a changé la loi en faveur des employeurs. "En conséquence, 12 milliards de subventions salariales et de réductions de cotisations ne sont plus incluses dans la comparaison avec les pays voisins. On mesure cela avec un thermomètre qui ment", a-t-il dit.

Les syndicats n'acceptent pas non plus que la norme salariale soit devenue un maximum obligatoire. Ils plaident en faveur d'une norme indicative, permettant aux employeurs des secteurs très performants de donner davantage à leur personnel.