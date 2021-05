Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 s'est redressé dans l'après-midi de jeudi

L'ouverture positive de Wall Street devait inciter les marchés européens à poursuivre le redressement entamé jeudi en fin de matinée. Le BEL 20 était finalement en hausse de 0,33 pc à 4.032,25 points avec 10 de ses éléments dans le vert, ceux-ci étant emmenés par arGEN-X (216,40) et Galapagos (62,92) qui rebondissaient de 3,64 et 3,18 pc, devant Elia (88,60) et AB InBev (61,92), en hausse de 1,03 et 0,39 pc. KBC (67,22) et Ageas (51,84) terminaient 0,18 et 0,92 pc plus bas que la veille, Aperam (46,22) étant finalement en baisse de 0,84 pc et Umicore (50,18) en hausse de 0,28 pc. Melexis (81,65) reculait de 0,73 pc pour une hausse de 0,37 pc si on tenait compte de son détachement de coupon. Solvay (113,70) et UCB (77,38) étaient négatives de 0,52 et 0,05 pc. Proximus (16,90) et Telenet (33,44) avaient ramené leurs pertes à 0,82 et 1,01 pc, Orange Belgium (19,90) ne perdant plus par ailleurs que 1,24 pc tandis que Bpost (10,38) repartait de 0,87 pc à la hausse. Colruyt (50,12) s'appréciait de 0,08 pc contrairement à Ahold Delhaize (23,47) qui reperdait 0,32 pc,