Swiss Life verse 77 M USD aux Etats-Unis pour solder une affaire d'évasion fiscale

Les autorités américaines accusaient l'établissement et trois de ses filiales basées au Liechtenstein, à Singapour et au Luxembourg, d'avoir vendu et géré, entre 2005 et 2014, l'équivalent de plus de 1,45 milliard de dollars de polices d'assurance, "souvent élaborées de manière à aider les contribuables américains à se soustraire" à leurs obligations fiscales aux Etats-Unis, indique un communiqué du ministère de la Justice.

Selon l'accord conclu avec le ministère, Swiss Life s'est engagé à mettre en place des mesures pour éviter que de tels faits se reproduisent et à coopérer avec les autorités pour toute enquête en cours ou à venir sur des polices d'assurances cachées.

Le ministère lèvera entièrement les accusations dans trois ans, si l'établissement respecte bien les règles.