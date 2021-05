Les entreprises bruxelloises et wallonnes à forte consommation d'électricité désavantagées

Les entreprises wallonnes et bruxelloises à forte consommation d'électricité subissent un "désavantage concurrentiel important" par rapport à leurs voisines de Flandre et des pays limitrophes, ressort-il lundi d'une étude qui se base sur les prix de janvier dernier.

Le rapport, réalisé par PwC à la demande des quatre régulateurs du pays, compare la situation de la Belgique par rapport aux Pays-Bas, à l'Allemagne et à la France.

Premier constat: malgré une légère baisse par rapport à 2020, les ménages et entreprises belges raccordés à la basse tension paient leur électricité plus cher que dans les pays voisins. Une situation qui résulte principalement de montants élevés pour les obligations de service public, surcharges et prélèvements, selon l'étude.

Par région, les ménages bruxellois sont en moyenne les mieux lotis (213 euros par MWh), devant les flamands (239) et les wallons (248).

Du côté des entreprises, une nette différence est constatée parmi les électro-intensives raccordées au réseau haute tension. Les pays voisins leur octroyant régulièrement des réductions, ils les rendent ainsi plus concurrentielles que leurs homologues belges, relève l'étude.