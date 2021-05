Des liaisons ferroviaires rapides envisagées entre l'Allemagne, la Tchéquie et l'Autriche

L'Allemagne, la République tchèque et l'Autriche vont développer une connexion ferroviaire à grande vitesse entre Berlin, Prague et Vienne, ont annoncé les autorités de ces trois pays lundi au cours d'un sommet dans la capitale allemande. Le trajet entre Berlin et Vienne, avec halte à Prague, ne prendrait que quatre heures, contre plus de huit aujourd'hui.