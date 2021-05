Un réseau de trafiquants de cannabis démantelé à Namur, Aiseau-Presles et Jette

Neuf perquisitions ont permis l'arrestation de 5 personnes "dans le cadre d'une probable organisation criminelle très active dans le trafic international de cannabis", ont communiqué lundi le parquet de Namur et la police judiciaire fédérale (PJF) de Namur.

L'enquête sur un trafic de drogue important a démarré en 2020 avec un Namurois qui détenait à son domicile des quantités importantes de cannabis et s'est soldée récemment par 9 perquisitions, 5 arrestations et des saisies très importantes.

"Le transport des produits stupéfiants s'effectuait selon la technique du 'go-fast', à savoir le déplacement de véhicules transportant la drogue", ont indiqué le parquet et la PJF.

L'organisation faisait usage d'un véhicule volé et de différents garages. Plusieurs individus ont été identifiés, et leur rôle probable dans l'organisation a pu être déterminé. Cinq d'entre eux font l'objet d'un mandat d'arrêt.

"Depuis le 6 mai, et sur plusieurs jours, 9 perquisitions ont été mises à exécution par la PJF de Namur, à Aiseau-Presles, à Jette et à Namur, aux lieux de domicile ou de résidence des suspects, ainsi que dans des box, et dans différents points de chute de l'organisation", précise le communiqué.