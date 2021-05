Emirates compte retrouver 70% de ses capacités fin 2021

L'industrie de l'aviation et le secteur du tourisme placent leurs espoirs dans la future saison estivale, malgré les restrictions en cours liées au coronavirus dans une grande partie du monde.

"Je suis optimiste (...) l'été arrive, beaucoup de gens qui ont cessé de voyager depuis un an et demi veulent voyager et revenir à une certaine normalité", a déclaré le président de Emirates, cheikh Ahmed ben Saïd Al-Maktoum, aux journalistes lors d'un salon du tourisme à Dubaï.

"Les gouvernements du monde entier ne pourront pas fermer pour toujours" les frontières, a-t-il ajouté.

Le cheikh Ahmed a précisé qu'après une "année très difficile", Emirates était "sur la bonne voie" pour revenir fin 2021 à 70% de sa capacité de transport d'avant la pandémie.

Emirates, plus grande compagnie aérienne du Moyen-Orient, s'est séparé d'environ 25% de son personnel et a réduit son réseau tentaculaire au plus fort de la crise l'année dernière.