Les vans et camping-cars, stars mondiales du (dé)confinement

"C'est un investissement qui vaut la peine, quand on le rapporte à des billets d'avion, des locations, de l'hôtellerie", souligne Jean-Michel Sibois, un retraité français qui vient d'acheter un van à pas moins de 50.000 euros.

"On ne s'imagine plus faire des départs comme avant, prendre un avion pour une destination lointaine. On en a bien profité. Mais entre la planète et le Covid, on a vraiment eu envie de se retrouver un peu moins serrés, un peu plus tranquilles", ajoute-t-il.

En Europe, les voyageurs comme Jean-Michel plébiscitent les fourgons aménagés, ou vans, qui ont enregistré un record historique en 2020 avec 234.000 exemplaires vendus (+12% sur un an), selon la Fédération européenne du caravaning. Les ventes de camping-cars ont également explosé (160.000 exemplaires, +21%).

Aux Etats-Unis, ce sont plutôt les caravanes qui sont la norme; un nouveau record de ventes y a été battu en mars.

L'Australie, autre grande patrie du camping, compte désormais près de 750.000 véhicules de loisirs immatriculés, pour 25 millions d'habitants.