Moins de jus d'orange et de café en raison de la sécheresse au Brésil

Une saison des pluies particulièrement sèche au Brésil met les récoltes d'oranges et de café en péril. Dans le sud du pays, il n'a pratiquement pas plu ces derniers mois et les agriculteurs ont dû faire usage de leurs réservoirs.

L'année dernière avait déjà été compliquée pour le pays, l'un des plus importants producteurs de ces deux denrées.

Le prix de certains aliments a augmenté ces dernières années. Les prix du café et du sucre notamment sont les plus élevés depuis quatre ans. Le prix du soja et d'autres céréales sont également à la hausse.