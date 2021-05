Le secteur aéronautique veut éviter le faux départ pour cette saison estivale (2)

Le Brussels Airport et deux de ses compagnies phares, Brussels Airlines et TUI, sont dans les starting-blocks à l'approche du début de la saison touristique estivale. L'aéroport rappelle qu'il constitue une base de voyage sûre sur le plan sanitaire. Les deux compagnies annoncent chacune proposer quelque 75 destinations.

Les trois acteurs s'étaient déjà réunis il y a un an dans le Skyhall de l'aéroport pour présenter leur plan de bataille estival "en pensant que le pire était derrière nous", rappelle Peter Gerber, CEO de Brussels Airlines. Son vis-à-vis chez TUI, Gunter Hofman, enchaîne. "J'espère cette année qu'il ne s'agira pas d'un faux départ."

Le trio a prononcé un discours rassurant, similaire à celui tenu il y a un an. "Les nombreuses mesures sanitaires en vigueur depuis plus d'un an au sein de l'aéroport, comme le nettoyage, la ventilation et la distanciation sociale, ont encore été renforcées. Une attention toute particulière a été donnée à la gestion des flux, en particulier lors des journées plus chargées avec la création de zones tampon devant l'entrée du hall des départs", expliquent les responsables de l'aéroport.