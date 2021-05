Accord sur la fiscalité des voitures de société - "Un compromis honorable mais avec quelques points d'attention" (FEB)

D'après l'accord, à partir de 2026, tout nouveau véhicule d'entreprise devra être sans émission de CO2 pour pouvoir encore bénéficier d'une déductibilité fiscale. Celle-ci sera équivalente à 100% en 2026, puis dégressive pour atteindre 67,5% en 2031. Des avantages fiscaux pour encourager l'installation de bornes de recharge et une simplification du budget mobilité figurent également au programme.

"Concernant le verdissement du parc de voitures de société, il s'agit d'un compromis réalisable car le plan s'étale sur le court et sur le long terme avec des délais raisonnables pour s'y adapter", réagit la fédération patronale. Celle-ci regrette néanmoins qu'après 2026, les hybrides ne puissent plus faire partie du système, au moins provisoirement. "En outre, les véhicules utilitaires ne sont plus visés par la réforme".

L'adaptation du budget mobilité va elle dans le bon sens en apportant un assouplissement des règles actuelles, selon la FEB.