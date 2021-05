Coronavirus - Namur: "La situation reste fort interpellante avec des cluters intrahospitaliers"

En province de Namur, on s'inquiète d'une tendance à la hausse des hospitalisations relatives au covid-19. Sur les sept derniers jours et sur l'ensemble des trois sites (Namur, Dinant et Mont-Godinne), on observe une augmentation de 2,4 % des patients en unités covid. "En soins intensifs, on note une hausse de 15,8 %, même si cela ne concerne que trois patients", explique Marie Forseille, porte-parole du CHU UCL Namur.

La situation reste "fort interpellante" selon le directeur médical du site de Sainte-Elisabeth, le Dr Xavier Muschart. "La dégressivité est sans doute meilleure sur les autres sites. A Namur, on observe 10 nouveaux patients hospitalisés et un turnover non négligeable. Les lits en soins intensifs sont encore occupés à 50% par des patients covid-19, de longue durée", a indiqué le Dr Muschart.