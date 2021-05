Les taux annuels les plus faibles ont été observés en Grèce (-1,1%), au Portugal (-0,1%) et à Malte (0,1%). Les taux annuels les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Hongrie (5,2%), en Pologne (5,1%) et au Luxembourg (3,3%), détaille l'office européen de statistique.

La Belgique présentait une inflation de 2,1% le mois passé, contre une inflation nulle un an auparavant et 1,6% en mars 2021.