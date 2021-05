La BCE alerte sur les risques de faillites d'entreprises après la pandémie

"Au fur à mesure que le soutien [public] est progressivement retiré, on ne peut pas exclure des taux d'insolvabilité considérablement plus élevés qu'avant la pandémie", a affirmé l'institution dans son rapport semestriel sur la stabilité financière.

"Cela pourrait peser sur les États et les banques, qui ont soutenu les entreprises pendant la pandémie", ajoute-t-elle.

Ce risque est d'autant plus fort dans les pays "disposant des plus larges secteurs de services", le domaine d'activité le plus touché par la crise sanitaire, a-t-elle précisé.

Dans ces États, "le fardeau de la dette des entreprises est le plus fort", selon le vice-président de la BCE, Luis de Guindos, cité dans un communiqué.

Résultat: "les risques pour la stabilité financière sont concentrés dans des secteurs et pays spécifiques".

La BCE appelle en conséquence à ce que "les politiques de soutien financier, particulièrement pour les entreprises" soient "plus ciblées".