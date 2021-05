Les médias numériques ont engrangé plus de 40% des investissements médias en 2020 (étude)

L'étude Matrix a été menée par la Belgian Association of Marketing (BAM) avec le soutien de la Digital Media Association (DMA) et de l'United Media Agencies (UMA). Près de 1.000 répondants ont pris part à l'étude, parmi lesquels plus de 500 annonceurs.

En chiffres absolus, cela représente 732 millions d'euros. "Pour la première fois, nous avons pu croiser les données collectées avec les chiffres de l'UMA", explique Stephanie Radochitzki, principale responsable de l'étude Matrix au sein de BAM. "Jusqu'à l'année dernière, il s'agissait d'estimations. D'ailleurs, nous avons également recalculé le chiffre pour 2019. Nous savons maintenant que les investissements pendant cette année se sont montés à 731 millions d'euros, soit moins que ce que nous avions évalué."

En chiffres absolus, le digital reste donc stable dans un marché des médias en recul. "Cette stabilité, soit dit en passant, est un point que nous voyons souvent reflété dans les résultats", indique Stephanie Radochitzki.