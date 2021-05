Accord interprofessionnel 2021-2022 - Environ 250 manifestants à Bruxelles en marge des négociations interprofessionnelles

Le rassemblement, ponctué de discours, a aussi vu les manifestants exécuter une chorégraphie sur la chanson "Money, money, money"" du groupe Abba tandis que de faux chèques étaient agités au bout de cannes à pêche.

Les syndicats entendaient dénoncer de cette manière l'offre de chèques consommation de 500 euros maximum, car cette prime ponctuelle ne va bénéficier qu'à un nombre limité de travailleurs. Ils appellent plutôt à encadrer les restructurations a? venir pour limiter la "casse sociale" et réclament une réelle augmentation salariale, qui nécessite une modification de la loi de 1996.

"La loi de 1996, qui a été réformée par le gouvernement Michel, ne permet plus d'avoir une véritable négociation salariale", relève Estelle Ceulemans, secrétaire générale FGTB Bruxelles. "On sait que des secteurs sont en grande difficulté avec la crise, mais d'autres ont été particulièrement performants. Il aurait fallu une véritable liberté de négociation et le gouvernement propose une norme de 0,4% d'augmentation sur 2 ans aux travailleurs et des chèques consommation".