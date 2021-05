Quel est le coût d’un déménagement?

Déménager seul…

Le déménagement devient clairement plus abordable quand on retrousse ses manches. Première mission ? Les cartons ! On fait appel aux amis, à la famille, on récupère des boîtes ayant déjà servis ou encore des boîtes gratuites de supermarché. La location d’une camionnette est également un poste inévitable : on peut essayer de s’en procurer une à prêter ou on opte pour la location à la (demi-) journée. Comptez entre 60 et 200€. « Chez Century 21 Benelux, nous avons lancé un test qui permet de mettre une camionnette à disposition des clients pour déménager ! », explique Kim Ruysen. Vient ensuite le monte-charge, à moins d’emménager au rez- de -chaussée ! Il se loue entre 100 et 150 € / heure. Il est aussi judicieux de contacter la commune afin de réserver un emplacement de parking pour que le lift puisse stationner. Cette réservation entraînera un coût de 80€.

En étant efficace et bien organisé, un tel déménagement pourrait engendrer un budget to-tal allant de 250€ à 450€.