Un premier trimestre "solide" pour IBA

IBA a connu de "solides performances" dans toutes ses activités. "Le bilan solide et la stabilité des revenus des services procurent à IBA une assise forte pour être performante en 2021 et au-delà", commente l'entreprise dans un communiqué.

Le Covid-19 persiste toutefois à insuffler de l'incertitude quant à "la rapidité des installations et des performances à venir", ce qui empêche IBA de fournir des projections détaillées. La pandémie a notamment causé des retards d'installations en protonthérapie et dans d'autres accélérateurs au premier trimestre.

À la fin du premier trimestre, au 31 mars, IBA avait 152 millions d'euros (non audités) de trésorerie brute et 72,6 millions d'euros (non audités) de trésorerie nette.

Le programme de rachat d'actions propres lancé en janvier, dans le cadre d'un plan d'intéressement à long-terme des employés, est presque achevé, indique encore IBA.