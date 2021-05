Coronavirus - Le train de nuit entre la Belgique et l'Autriche reprend du service la semaine prochaine

Après une interruption de plus de six mois, les trains de nuit relieront à nouveau la Belgique et l'Autriche la semaine prochaine. Le premier "Nightjet" en provenance de Vienne arrivera mercredi matin à Bruxelles, a confirmé jeudi un porte-parole de la compagnie ferroviaire autrichienne ÖBB.