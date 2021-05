Ralentissement de la croissance du PIB de l'OCDE au premier trimestre 2021

La croissance du produit intérieur brut (PIB) dans la zone OCDE a ralenti, à 0,3%, au premier trimestre 2021, en baisse de 1% par rapport au trimestre précédent, selon des estimations provisoires de l'Organisation de coopération et de développement économiques publiées jeudi.

Ce ralentissement est en partie lié au renforcement des mesures de confinement relatives au Covid-19 dans certains pays en début d'année, selon l'OCDE.

En Allemagne, au Royaume-Uni et au Japon, le PIB a fortement reculé, se contractant respectivement de 1,7%, 1,5% et 1,3%, après une croissance de 0,5%, 1,3% et 2,8% au trimestre précédent. En Italie, le PIB a continué de se contracter, mais dans une moindre mesure (moins 0,4% contre moins 1,8% au trimestre précédent).

La croissance du PIB est demeurée positive au Canada et aux États-Unis (1,6 % dans les deux pays), après 2,3% et 1,1%, respectivement, au trimestre précédent. La croissance du PIB est devenue positive en France (0,4%) après une baisse de 1,4% au quatrième trimestre 2020.

Dans la zone euro et dans l'Union européenne, le PIB a continué de se contracter au premier trimestre 2021, de 0,6% et 0,4%, respectivement, après 0,7% et 0,5% au trimestre précédent.

Parmi les sept principales économies, le Royaume-Uni a connu la plus forte baisse (- 8,7%) et les États-Unis la plus faible (- 0,9%).