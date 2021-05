Janssen Pharmaceutica élu pour la cinquième fois employeur le plus attractif (Randstad)

Le secteur pharmaceutique reste le plus attractif et Janssen Pharmaceutica conserve pour la cinquième fois son titre d'employeur le plus attractif de Belgique, devenant ainsi le détenteur du record absolu, a indiqué Randstad dans un communiqué ce jeudi à l'occasion de la publication des résultats de son étude sur les marques employeur en Belgique. Contrairement aux prédictions de l'an dernier, le coronavirus n'a guère influencé l'attractivité des employeurs, a ajouté le prestataire de services de ressources humaines.