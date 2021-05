Bourse de Bruxelles - Les marchés au rebond après les prises de bénéfices de la veille

La hausse devait s'affirmer à la mi-journée et se poursuivre parallèlement à la progression de Wall Street.

A la traine, notre indice ne regagnait finalement que 0,64 pc à 4.046,89 points avec 15 de ses éléments dans le vert.

Melexis (81,15) était en tête avec un regain de 1,82 pc devant Sofina (324,60) et UCB (78,76) qui progressaient de 1,50 et 1,63 pc, Aedifica (103,80) et WDP (30,52) de 1,37 et 1,40 pc, GBL (90,74) et AB InBev (61,66) de 1,25 et 1,41 pc.

Ageas (52,20) gagnait 0,19 pc tandis que KBC (66,80) concédait 0,30 pc.

arGEN-X (221,90) et Galapagos (60,44) avaient viré de 0,32 et 1,07 pc à la hausse, Solvay (109,60) gagnant de même 0,09 pc.

Proximus (16,93) et Telenet (32,88) perdaient 0,76 et 0,72 pc, Orange Belgium (18,90) abandonnant par ailleurs 1,97 pc tandis que Bpost (10,69) gagnait 0,56 pc.

Aperam (45,36) et Umicore (49,82) valaient 0,31 et 0,24 pc de moins que la veille, Elia (92,70) repartant de 0,98 pc à la hausse alors que Ackermans (134,80) gagnait 0,90 pc après résultats.