Nouveau conseil d'administration chez Mithra, avec Fornieri et sans Stéphenne

L'assemblée générale des actionnaires de Mithra a approuvé jeudi la nouvelle mouture du conseil d'administration de l'entreprise spécialisée dans la santé féminine. Le nouveau CA sera doublement paritaire, avec cinq femmes et cinq hommes, ainsi que cinq administrateurs indépendants et cinq non-indépendants.

C'est Ajit Shetty qui occupera la présidence du conseil d'administration en juin prochain, succédant à Patricia van Dijck qui restera administratrice indépendante. Quatre autres administratrices ont été nommées: Liesbeth Weynants, An Cloet, Amel Tounsi et Valérie Gordenne.

"L'assemblée générale a également approuvé la nomination du mandat de M. Erik Van Den Eynden (CEO de Straco) en tant qu'administrateur indépendant suite à sa cooptation en novembre dernier, et a renouvelé les mandats de M. Gaëtan Servais (CEO de Noshaq) en tant qu'administrateur non-exécutif, de M. François Fornieri (co-fondateur de Mithra) en tant qu'administrateur non-exécutif et de M. Jean-Michel Foidart (co-fondateur de Mithra et secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Médecine) en tant qu'administrateur exécutif", précise Mithra dans un communiqué.