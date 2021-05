Les syndicats ont rencontré les ministres bruxellois pour discuter du sort du Non marchand

Une délégation composée de membres des trois syndicats a réalisé jeudi après-midi une tournée des cabinets des ministres bruxellois, en petit train touristique, pour discuter du refinancement du Non marchand et des améliorations à apporter aux conditions de travail pour regonfler l'attractivité du secteur. Une cinquantaine de personnes, habillées aux couleurs syndicales rouge, bleue et verte, ont soutenu leurs représentants.

Au cabinet du ministre-président du gouvernement bruxellois Rudi Vervoort, les délégués syndicaux ont eu la surprise à 12h15 de pouvoir s'entretenir pendant une heure avec l'ensemble des ministres de la Région qui venaient de se réunir en conseil, à l'exception de la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt, qui n'est pas restée, et du secrétaire d'Etat Pascal Smet, en charge de compétences qui ne sont pas liées au Non marchand et qui s'est excusé. Ils ont quand même réalisé par la suite une tournée des cabinets ministériels jusqu'à 15h00 et ont pu rencontrer des représentants des cabinets du ministre de la Santé Alain Maron et de la secrétaire d'Etat Barbara Trachte.