Coronavirus - Le SNI demande aux bourgmestres de faire "leur maximum" pour la survie des forains

Comme de nombreux autres secteurs, les forains ont reçu le feu vert pour rouvrir le 9 juin mais, plus que d'autres, ils attendent que les règles soient claires. "Les bourgmestres décident au final si la foire peut avoir lieu ou non et ils se cachent pour le moment derrière l'arrêté ministériel qui n'a pas encore été publié. De ce fait, les forains verront encore le mois de juin leur passer sous le nez. Nous jouons avec l'avenir de tout un secteur si nous n'obtenons pas rapidement de réponses", explique le Syndicat neutre pour Indépendants (SNI). "En outre, les forains devraient pouvoir bénéficier du droit au double droit passerelle tant qu'une autorité, qu'elle soit fédérale ou locale, les empêche d'exercer leur métier."