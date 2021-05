Deux mini-entreprises défendront la Belgique au niveau européen

Les projets "Grow It Yourself" (Lycée Émile Jacqmain de Bruxelles) et "Just Wood & More" (Haute École de la Province de Liège) sont les gagnants respectifs du concours Mini-Entreprise et du Young Entreprise Project Challenge (YEP) pour la Belgique, annonce vendredi Les Jeunes Entreprises (LJE). Ils défendront notre pays au niveau européen de ces mêmes concours.