BASF et RWE investissent 4 milliards d'euros dans l'electricité verte

Le géant allemand de la chimie BASF et l'énergéticien RWE ont annoncé vendredi vouloir investir 4 milliards d'euros pour alimenter en électricité verte le site chimique de Ludwigshafen, très gourmand en CO2, un projet phare, selon eux, destiné à mieux préserver l'environnement.

Leur projet vise pour l'essentiel à ériger d'ici 2030 un nouveau parc éolien offshore en Mer du Nord, d'une capacité de 2 gigawatts (GW), ce qui permettra d'alimenter directement le plus gros site chimique de BASF, situé au sud de Francfort.

Cette énergie servira également à la production d'hydrogène issue de ressources renouvelables, ont annoncé les deux groupes lors d'une conférence de presse.

De quoi éviter environ 3,8 millions de tonnes d'émissions de CO2 par an, dont jusqu'à 2,8 millions de tonnes directement chez BASF à Ludwigshafen, qui en émet 8 millions par an actuellement.

L'objectif est d'électrifier sur ce site les processus de production de produits chimiques de base qui nécessitent aujourd'hui de brûler de grandes quantités de combustibles fossiles.

Des fours de vapocraquage seraient par exemple chauffés électriquement pour la production de produits pétrochimiques et non plus alimentés en gaz.