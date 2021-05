Le déploiement de la fibre optique ultrarapide a commencé à Mons

La ville de Mons sera progressivement équipée de la fibre optique et un grand nombre de foyers et d'entreprises auront accès au réseau de communication fixe du futur. Proximus a annoncé vendredi à Ghlin (Mons) son ambition de couvrir plus de 50.000 clients dans la région montoise.

Mons est la quatrième ville wallonne, après Namur, Charleroi et Liège, à être concernée dans les travaux de raccordement à la fibre optique, technologie qui doit permettre une connexion internet ultra-rapide et stable. Le déploiement à Mons a déjà commencé en centre-ville et il devrait être terminé pour la fin de l'année à Mons-centre et à Jemappes.

"L'installation de la fibre optique est en cours dans 18 villes en Belgique et plus de 533.000 foyers et entreprises sont déjà connectables au réseau fibre", a indiqué Renaud Tilmans, Chief Customer Operations Officer chez Proximus. La fibre est en effet actuellement connectée aux "armoires de rue" de Proximus. "Le prochain défi consiste à poser la fibre sur les derniers mètres jusqu'à l'intérieur des maisons et des entreprises. L'objectif final est de couvrir en fibre plus de 50.000 foyers et entreprises à Mons en 2028." La connexion via la fibre optique ne doit, selon Proximus, avoir aucun impact sur la facture des utilisateurs.