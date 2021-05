La Creg met le consommateur en garde par rapport aux contrats à prix dynamique (2)

Les contrats de fourniture d'électricité à prix dynamique, actuellement proposés à un nombre encore restreint de ménages et PME, demandent un suivi plus attentif de la consommation d'électricité et une adaptation des modes de prélèvement, sous peine d'une hausse de la facture, met en garde vendredi la Creg, le gendarme fédéral du secteur énergétique.

De nouveaux types de contrats sont apparus récemment sur le marché de l'électricité pour les ménages et PME: les contrats à prix dynamique. Avec ces contrats, pour l'heure uniquement proposés en Flandre et aux consommateurs disposant d'un compteur électrique numérique, le prix de l'énergie varie tout au long du jour/de la nuit en fonction des prix sur la bourse belge de l'électricité. "En fonction de l'offre et de la demande sur les marchés day ahead ou intraday, le prix payé par le consommateur varie à la hausse ou à la baisse au courant du jour/de la nuit et de l'heure de prélèvement", explique la Creg.

Les contrats à prix dynamique ne sont ni des contrats à prix fixe, dont le prix ne change pas durant la durée du contrat, ni des contrats à prix variable qui évoluent en fonction d'une formule de prix basée sur les marchés de gros à moyen ou court terme et de la consommation moyenne mesurée sur base annuelle.