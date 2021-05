Carrasco sacré en Liga, De Bruyne et Lukaku terminent la saison en beauté: le week-end des Diables rouges à l’étranger (vidéos)

Allemagne

La 34e et dernière journée de Bundesliga a permis à Cologne d’espérer se maintenir en Bundesliga. Sebastiaan Bornauw a inscrit (86e) l’unique but du match contre Schalke 04, ce qui permet aux siens de se classer seizièmes et, donc, barragistes. Après avoir vécu une saison peu évidente, l’ancien Anderlechtois a débloqué son compteur but, et ce, de manière capitale.

En s’imposant 0-2 à Stuttgart, Bielefeld, avec Nathan De Medina à partir de la 56e, s’est sauvé. Battu 2-1 à Hoffenheim, le Hertha Berlin compte également 35 points, Dedryck Boyata a joué tout le match avec l’équipe de la capitale et Dodi Lukebakio est monté à la mi-temps.