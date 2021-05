Rallye: Hyundai et Thierry Neuville ont perdu le fil

Avant même de monter sur la plus haute marche du podium du rallye du Portugal avec à ses côtés Dani Sordo (2e) et l’inévitable Sébastien Ogier (3e), Elfyn Evans analysait froidement : « On n’a peut-être pas été l’équipage le plus rapide sur ce rallye, mais nous avions quand même une bonne vitesse et puis surtout, nous avons évité les problèmes », résumait le Gallois, ainsi revenu à 2 points de son équipier Ogier, tandis que Toyota profitait de ce double podium pour faire passer son avantage à 37 unités sur Hyundai au championnat des constructeurs. Dimanche à Porto, alors que le premier tiers de la saison venait d’être franchi et que les ténors du Mondial des rallyes ont désormais affronté toutes les surfaces proposées, cette double domination suscitait quelques interrogations.