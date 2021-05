Les voyages au cœur du Comité de concertation ce vendredi

Les bourgmestres s’inquiètent de la ferveur populaire autour des matchs de l’Euro et aimeraient que le Codeco se penche sur la question. Ils peuvent toujours attendre. Renseignement pris du côté du Premier ministre, rien n’est sur la table et la question ne devrait pas être abordée lors de la prochaine réunion réunissant les Régions et le fédéral, vendredi prochain. « Le cadre précis a déjà été déterminé lors du dernier Codeco », rappelle-t-on chez Alexander De Croo. « Il n’est pas prévu de revenir sur ce qui a été fixé mais de se concentrer sur la thématique des voyages (quarantaine, testing, etc.) et des grands événements de la fin de l’été. »