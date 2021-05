Où évoluera Paul Onuachu la saison prochaine? Plusieurs clubs européens seraient intéressés par le meilleur buteur de la D1A

Auteur de 35 buts et 5 assists en 41 et matches toutes compétitions confondues, Paul Onuachu sort d’une saison exceptionnelle avec le Racing Genk. À seulement 26 ans, le buteur nigérian attire logiquement les convoitises de plusieurs gros clubs européens, et pourrait bien quitter la Belgique lors du mercato estival.

Le quotidien espagnol As annonce d’ailleurs ce lundi que le FC Séville, récent 4e de Liga, aurait coché le profil du meilleur buteur de la D1A en cas de départ de De Jong ou En-Nesyri. As ajoute ensuite que d’autres clubs tels que Lyon ou la Lazio Rome cibleraient Onuachu cet été.