Au programme du Reine Elisabeth aujourd’hui: le Concerto nº1 pour piano de Tchaïkovski

Chéri par les virtuoses du monde entier, le Concerto nº1 en si bémol mineur op. 23 de Piotr Ilitch Tchaïkovski est aujourd’hui l’un des plus célèbres concertos du répertoire pianistique. Celui qui a de loin surpassé les autres concertos du compositeur russe grâce à sa fantastique mélodie d’ouverture, des thèmes abondants et faciles à retenir, des passages spectaculaires, et ses trois mouvements utilisant notamment plusieurs chansons folkloriques ukrainiennes et un air français oublié « Il faut s’amuser, danser et rire ».

Une popularité qui a d’ailleurs atteint aussi la pop culture puisque cette partition a été utilisée dans plusieurs films, mais aussi dans les Simpsons, Mad Men ou encore comme thème de « The Mercury Theatre on the Air », la série radiophonique d’Orson Welles.