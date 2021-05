T-meeting Tilburg: Nafi Thiam ouvre sa saison avec un chrono correct sur 100m haies, victoire de Berings

Nafi Thiam a ouvert sa saison avec un chrono de 13.68 sur 100m haies, lundi, à Tilburg, aux Pays-Bas. La victoire au T-meeting est revenue à Eline Berings en 13.44.

La piste était humide à Tilburg et les températures fraîches. Pas des circonstances idéales donc. Le record personnel de Thiam sur cette distance est de 13.34. La championne olympique ne s’en est pas trop éloignée lundi. Plus tard dans la journée, elle disputera la longueur.

Berings est elle restée à bonne distance de son chrono de référence, 12.72. Elle se montrait néanmoins satisfaite après la course. « Dans ces conditions, je trouve ce chrono pas si mauvais. Je me sens bien, même à l’entraînement. Si je prends du rythme et que les températures remontent, je suppose que j’arriverai rapidement à 13.00. »